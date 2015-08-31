В Україні 1 вересня різко зростуть тарифи на електроенергію - будуть майже як у Москві або дорожчі

Виробники електроенергії запевняють, що підвищення назріло вже давно, а експерти запевняють: нові цифри завищені, йдеться в сюжеті ТСН. Якщо раніше за кіловат споживачі платили 37 коп., то з першого вересня за кожен використаний кіловат електроенергії доведеться заплатити 45, 6 коп. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаної електроенергії за місяць не перевищив 100 кіловат.

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Для тих, хто перевищує цю норму, будуть діяти інші умови: якщо ви спожили від 100 до 600 кіловат - заплатіть за кожен 79 коп. А тим, хто перевищив показник 600 кіловат, доведеться платити за тарифом 1,48 грн.

Колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко впевнений, що для переважної більшості українців нові тарифи на електроенергію є непідйомними. За його словами, чимало українців віддавали за комунальні послуги останню копійку за старими цінами, а тепер їм підняли вартість кіловат-години та ще й знизили обсяг споживання електроенергії.

"Підвищення б'є в першу чергу по цій категорії 100-600 кіловат-годин. Раніше найменший обсяг дешевої електроенергії був 150 кіловат, тепер став 100. І зараз жодна сім'я не поміщається в ці 100 кіловат", - підкреслив він.

Підкреслимо, що тарифи на електроенергію у Москві складають 5,03 руб. (1,60 грн) без електроплит, і 3,52 руб. (1,12 грн) в будинках з електроплитами.