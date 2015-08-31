Нафта поновила падіння на світових ринках

Станом на ранок вартість нафти марки Brent втрачає понад відсоток і перебуває на позначці 49 доларів 35 центів за барель, повідомляє радіо "Свобода". Вартість бареля нафти марки WTI опустилась до 44,7 доларів.

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Це позначається на показниках фондових ринків, значною мірою залежних від експорту сировини. Російський індекс РТС падає на 1,5%. Поновила девальвацію і російська національна валюта – понад 66 рублів за долар, понад 74 рублі за євро.

Головний китайський біржовий індекс Shanghai Composite втратив 2,6%, котирування на інших азіатських ринках також знижуються, повідомляє Бі-бі-сі.

Наприкінці минулого тижня протягом двох торговельних сесій котирування нафти продемонстрували зростання більш як на 10%, завершивши тиждень на рівні понад 50 доларів за барель марки Brent.