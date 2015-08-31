Нафта ОПЕК подорожчала майже на 2 долари

Ціна нафтового кошика ОПЕК(OPEC Reference Basket of crudes) у п'ятницю, 28 серпня, збільшилася на 6,65%, або на 1,86 долара, – до 45,19 долара за барель з 42,37 долара в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У липні середня ціна "кошика" складала 53,95 долара за барель, у червні - 60,25 долара, у травні - 62,33 долара, у квітні - 58 долара, в березні - 52,47 долара, у лютому – 54,89 долара, у січні – 43,6 долара.

У 2014 році середня ціна "кошика" складала 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 долара, у 2012 році – 109,74 долара, у 2011 році – 107,46 долара, у 2010 році – 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни "кошика" був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

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Довідка УНІАН. Ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує ряд країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.