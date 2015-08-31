Російська нафта з початку року подешевшала майже вдвічі

Середня ціна на нафту марки Urals в січні—серпні 2015 року склала 55,43 долара за барель, що в 1,9 рази нижче показника аналогічного періоду минулого року. Рік тому ціна Urals становила 106,28 долара за барель.

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву експерта Міністерства фінансів Олександра Саковича.

В серпні 2015 року середня ціна на нафту марки Urals склала 45,63 долара/барель. Рік тому показник становив 101,09 долара/барель. Таким чином, ціна впала в 2,2 рази.

У 2014 році середня ціна на нафту марки Urals склала 97,60 долара/барель, що на 9,5% нижче показника 2013 року в 107,88 долара/барель.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ціни на нафту тимчасово виросли на сприятливій економічній статистиці США: обсяг замовлень на товари тривалого користування в липні збільшився на 2,2 відсотка, що набагато перевищило прогноз і стало максимальним зростанням з червня минулого року.