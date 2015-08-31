НКРЕКП знизила тариф на електроенергію для промислових споживачів першого класу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 вересня 2015 року знизила тарифи на електроенергію для промислових споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) на 2%, - до 125,05 копійки за кВт/год.

Відповідне рішення закріплене постановою НКРЕКП від 27 серпня 2015 року.

Згідно з постановою, тариф на електроенергію для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) не зміниться, і з 1 вересня становитиме 150,2 копійки за кВт/год.

Читайте такожВ Україні 1 вересня різко зростуть тарифи на електроенергію - будуть майже як у Москві або дорожчі

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП з 1 вересня 2015 року підвищує мінімальний тариф на електроенергію для населення на 24,6% - до 45,6 копійки за кВт/год.