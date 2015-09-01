Нафта відновила падіння слідом за китайським ринком

Вартість нафти демонструє негативну динаміку у вівторок на тлі слабкої статистики з ділової активності в промисловому виробництві КНР, який є найбільшим споживачем енергоресурсів у світі, про що свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 8:49 вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 2,44% - до 52,83 долара за барель. Вартість ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилася на 2,62% - до 47,91 долара за барель.

Державне статистичне бюро Китаю у вівторок опублікувало індекс ділової активності (PMI) в промисловості країни за серпень. Офіційне значення індексу в звітному місяці знизилася з 50 до 49,7 пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків. При цьому індикатор досяг мінімуму з серпня 2012 року. У липні індекс PMI склав 50 пунктів. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання активності, нижче — про її зниження.

Ділове видання Caixin спільно з дослідницькою організацією Markit повідомило, що остаточна оцінка індексу ділової активності PMI в промисловому секторі економіки Китаю в період з липня по серпень знизилася найшвидшими темпами за останні 6,5 років, склавши 47,3 пункту. Індекс виявився нижче значення липня до 47,8 пункту, перевищивши попередню оцінку в 47,1 пункту.

Китай впливає на вартість сировинних товарів, включаючи нафту, як ніколи раніше, наводить агентство Франс Прес слова аналітиків Citigroup.

"Ми очікуємо, що Китай продовжить тиснути, знижуючи вартість сировинних товарів в найближчі місяці, являючи собою один з трьох основних чинників, які впливають на ціни сировинних товарів", - вважають експерти.

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Крім того, зниження вартості нафтина ранкових торгах частково обумовлюється корекцією після різкого зміцнення котирувань у понеділок. Вартість нафти марки Brent підскочила в понеділок на 8,2%, тоді як ціна бареля нафти WTI збільшилася на 8,8%. Зміцнення підтримувалося новинами про зниження урядом США оцінки з видобутку нафти в країні та повідомленнями про готовність ОПЕК до переговорів з виробниками про ціни.