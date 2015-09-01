Запаси газу в сховищах перевищили 14,4 мільярда кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 25 по 30 серпня збільшилися на 2,3%, або на 328 мільйонів кубометрів, до 14,428 мільярда кубометрів.

Про це говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу в ПСГ складають майже 60 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 років і гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу в своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.