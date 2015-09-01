"Укртатнафта" змінила маршрут доставки казахської нафти

Компанія «Укртатнафта», що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, змінила маршрут доставки казахської нафти на підприємство, почавши доставляти її з порту залізницею.

Про це журналістам на брифінгу розповів перший заступник голови правління підприємства Олексій Плакасов.

«Танкер з 84 тис. тонн казахської нафти сорту CPC Blend сьогодні буде розвантажений. У середу пройде процедура митного оформлення», - сказав Плакасов.

При цьому заступник голови правління «Укртатнафти» підкреслив, що надалі нафта з порту буде доставлена на завод залізничним транспортом.

«Ми вирішили, що транспортуванням нафти буде займатися саме залізниця, оскільки вона надійний партнер. Ми не хочемо зв'язуватися з «Укртранснафтою». З чинним керівництвом цієї держкомпанії вирішення низки суттєвих питань за договором може розтягнутися на багато місяців», - зазначив Плакасов, уточнивши, що доставка залізницею хоч і заводу обійдеться дорожче, але є менш ризикованою.

Плакасов також повідомив, що «Укртатнафта» планує закупити у вересні ще кілька танкерів нафти сорту CPC Blend з казахських родовищ, у зв'язку з чим веде з залізницею діалог про знижку на перевезення.

«Завдяки керівникам «Укртранснафти», які з квітня 2015 року шукають будь-який привід, щоб конфліктувати з нами, держкомпанія не отримає більше 20 млн грн виручки щомісяця. Вони зловживають підвищенням тарифів, і наше рішення – це оцінка їх діяльності», - додав заступник голови правління «Укртатнафти».

Як повідомляв УНІАН, раніше працівники «Укртатнафти» неодноразово пікетували філію «Укртранснафти» в Кременчуці, вимагаючи звільнити керівників держпідприємства «Укртранснафти» Романа Сидорака, а також виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Андрія Пасішника, дії яких порушили стабільну роботу єдиного діючого в Україні НПЗ.

Скандали навколо "Укртранснафти" почалися в середині березня 2015 року, коли "Нафтогаз України", що контролює 100% акцій «Укртранснафти», несподівано вирішив відсторонити Олександра Лазорка від виконання обов'язків голови правління компанії і призначив на його місце колишнього співробітника СБУ в Луганській області Юрія Мірошника. Через місяць керівником «Укртранснафти» став Роман Сидорак.

Раніше учасники ринку заявляли, що за скандалом навколо державної компанії «Укртранснафта» стоїть група компаній «Континіум», нині підконтрольна партнерам померлого депутата Ігоря Єремеєва.

До призначення виконуючим обов'язки виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Пасішник працював топ-менеджером «Континіуму» і був помічником народного депутата Єремєєва.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.

«Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів.

Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.