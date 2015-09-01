Україна почала допомагати Польщі електроенергією

Україна в рамках надання аварійної допомоги Польщі, що опинилася в складній ситуації з енергопостачанням внаслідок аномально спекотної погоди, з 1 вересня розпочала експорт електроенергії до цієї країни.

«Зараз по лінії електропередачі 220 кВ «Добротворська ТЕС – Замость» передається 135 МВт при максимальній технічній можливості 235 МВт», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

У компанії зазначили, що лінію електропередач було включено в роботу 1 вересня о 12:00 відповідно до тристороннього договору про поставку електроенергії з України до Республіки Польща.

Водночас, в «Укренерго» підкреслили, що пріоритетом компанії є забезпечення балансу і надійності енергосистеми України.

Нагадаємо, що з вересня 2014 року Україна через дефіцит енергетичного вугілля, більша частина якого видобувається в зоні бойових дій на сході України, обмежила експорт електроенергії на 50%. При цьому експорт електроенергії до Польщі було припинено.

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Як повідомляв УНІАН, оператори енергосистем Польщі й України 17 серпня уклали договір про поставку електроенергії до Польщі.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 13 серпня доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості у зв'язку з кризовою ситуацією в енергетичній системі Польщі терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення максимально технічно можливих поставок електроенергії в польську енергосистему.