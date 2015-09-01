Міллер назвав ціну газу для України на четвертий квартал

Про це повідомив журналістам у Благовєщенську голова "Газпрому" Олексій Міллер, передає РІА "Новости".

"Знижка надається поквартально, тим більше, ми бачимо, яка висока волатильність цін на сьогоднішній день на енергетичних ринках. Стосовно ціни на третій квартал рішення щодо знижки російським урядом прийнято, але Україна, на жаль, навіть не може скористатися цими пільгами, оскільки у них і таких грошей на сьогоднішній день немає", - сказав Міллер.

"Будемо, звичайно, орієнтуватися на ціни в сусідніх європейських державах. Сказати про те, яку може бути надано знижку в умовах високої волатильності в принципі сьогодні ще не можна, але до моменту початку поставок у четвертому кварталі, звичайно, таке рішення з боку Росії буде прийнято", - підкреслив Міллер.

Він уточнив, що "ціна за формулою для України на четвертий квартал — 252 долара".

Міллер зазначив, що "Газпром" працює з Україною "суворо за контрактом, який було підписано в 2009 році". "Ніякі зміни до цінової формули не вноситимуться, це абсолютно ринкова ціна, підписаним контрактом передбачено можливість знижки, знижка надається за рахунок експортного мита", - сказав голова "Газпрому".

Читайте такожКиїв і Брюссель готуються до газових переговорів з Москвою

Як повідомляв УНІАН, 30 червня у Відні відбулися газові переговори на рівні міністрів енергетики України та Росії за участю віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича. Сторони повинні були закріпити домовленості про умови поставок газу в Україну з Росії, включаючи ціну газу, а також питання транзиту й обсягів закачування. Однак запропоновані Росією умови були відхилені Україною.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на російський газ у третьому кварталі з урахуванням знижки становитиме 247,18 дол. за тисячу кубометрів. Таким чином, знижка становитиме лише 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або на 13,92%.

"Нафтогаз України" з 1 липня припинив закупівлю газу в російської компанії "Газпром".