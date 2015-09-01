Росія може відмовити у правах користування надрами Азовського та Чорного морів, виданих Україною

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського уряду, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

У документі зазначено, що постанова спрямована на забезпечення обороноздатності й безпеки держави в Чорному і Азовському морях».

«У разі надходження в Роснадра висновків Міноборони Росії і (або) ФСБ Росії про виникнення загрози обороні країни й безпеки держави Роснадра готують проект рішення уряду Росії про відмову в наданні заявникові права користування ділянкою надр у встановленому порядку направляють проект цього рішення Мінприроди для подальшого внесення в уряд», - йдеться в документі.

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Постанову підготовлено Мінприроди Росії з метою реалізації Федерального закону від 29 червня 2015 року №161-ФЗ «Про особливості правового регулювання відносин у сфері користування надрами у зв'язку з прийняттям в Російську Федерацію Республіки Крим й утворенням у складі Російської Федерації нових суб'єктів – Республіки Крим і міста федерального значення Севастополя».

Наголошується, що згідно з частиною 4 статті 2 цього закону порядок прийняття рішення про відмову в наданні права користування ділянками надр, що розташовані в Чорному й Азовському морях, право користування якими надано на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), виданих державними та іншими офіційними органами України до анексії Криму «у разі виникнення загрози обороні країни й безпеки держави» встановлюється урядом Росії.

Підписаною постановою затверджено Правила ухвалення урядом рішення з цього питання.

Правила визначають порядок направлення користувачами ділянок надр в Роснадра що визначаються уповноваженим на це органом заявки з відповідними документами про надання права користування ділянками надр, а також порядок підготовки Міноборони і ФСБ Росії висновків про виникнення чи відсутності загрози обороні країни і безпеки держави при користуванні цими ділянками надр.

Як повідомлялося, 21 серпня Кабінет міністрів України доручив держхолдингу «Нафтогаз України» найняти юристів для захисту своїх майнових прав у Криму, де після анексії Росією втрачено контроль над держкомпанією «Чорноморнафтогаз», яка веде видобуток газу на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На сьогодні на балансі «Чорноморнафтогазу» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: щодо природного газу – 58,56 млрд куб. м, щодо газового конденсату – 1231 тис. тонн, щодо нафти – 2530 тис. тонн.