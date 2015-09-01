Найбільший нафтотрейдер прогнозує нафту по $40 і нижче
Такий рівень цін зумовлений перевищенням попиту над пропозицією сирої нафти, вважає президент Vitol
До кінця 2016 року ціни на нафту залишаться в проміжку $40-60 за барель, однак можуть опуститися і нижче, вважає Йен Тейлор, президент найбільшого в світі незалежного нафтотрейдера Vitol.
Такий рівень цін зумовлений перевищенням пропозиції сирої нафти над попитом.
Про це Тейлор сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає РБК.
На думку голови Vitol, надлишкова пропозиція призведе до того, що запаси видобутої нафти будуть зростати ще кілька кварталів, а продати запаси, що перевищують рівень попиту, вдасться не раніше 2017 року.
Поточна вартість нафти більш ніж у два рази нижча, ніж рік тому. Ціни на нафту марки Brent зростали тільки протягом двох останніх 14 місяців.
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Аналітики Citigroup вважають, що до кінця року ціни на нафту оновлять мінімуми. На їхню думку, зростання, яке почалося наприкінці минулого тижня, не відображає реальність.