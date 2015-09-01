Ціна нафти Brent знову впала нижче $50

Вартість нафти марки Brent нівелювала різкий підйом понеділка і впала у вівторок нижче рівня відкриття першого дня тижня на тлі слабких статданих із Китаю і США, свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Ввечері вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 8,06% — до 49,78 долара за барель.

У понеділок Brent відкрила торги на позначці 50,05 долара, потім знижувалася до 48 доларів, а до вечора зросла до 54,32 долара.

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Вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 7,95%, досягаючи значення 45,27 долара за барель.