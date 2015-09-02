Нафта продовжує дешевшати: Brent коштує менше $49

Вартість нафти знижується в середу на даних статистики з Китаю і США, свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 1,22% — до 48,59 долара за барель, а на легку нафту марки WTI — на 2,38%, досягаючи значення 44,03 долара за барель. Раніше в ході торгів вівторка ціни на обидві марки нафти падали більш ніж на 8%.

Державне статистичне бюро Китаю у вівторок опублікувало PMI в промисловості країни за серпень. Офіційне значення індексу в звітному місяці знизилося до 49,7 пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків і досягнуло мінімуму з серпня 2012 року. У липні цей індекс становив 50 пунктів. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання ділової активності, нижче — про її спад.

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Додатковий тиск на вартість чорного золота надає статистика зі США. За даними американського Інституту управління поставками (Institute for Supply Management, ISM), індекс ділової активності в промисловому секторі економіки країни (ISM Manufacturing) у серпні знизився до 51,1% з липневих 52,7%. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків, які очікували зниження індикатора до 52,6%.

Трейдери також очікують публікації в середу щотижневих даних щодо запасів нафти в США.