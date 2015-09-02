Інвестор, який передбачив обвал цін, прогнозує нафту по $25

На думку голови і засновника інвестиційного фонду Andurand Capital, спеціалізується на нафті, П'єра Андюрана, найближчим часом ціна на нафту марки WTI може опуститися нижче рівня $30 за барель.

Андюран став відомий у 2008 році, коли успішно передбачив швидке зростання нафтових цін, а потім обвал нафтових котирувань, пише РБК.

На думку інвестора, нафтові ціни будуть коливатися в коридорі $25-50 за барель. «Я очікую діапазон для WTI в $25-50 протягом найближчих двох років», — наводить слова Андюрана газета The Financial Times.

У 2008 році ціни на нафту марки Brent досягли історичного максимуму — $143,95 за барель. Однак з початком світової фінансової кризи почався обвал нафтових котирувань і в грудні того ж року барель Brent коштувалв вже $33,73.

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У вівторок, 1 вересня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали більш ніж на 8% і опустилися нижче $50 за барель, незважаючи на те що в понеділок ціна на них зросла на 10% і торги завершилися на рівні $54,15 за барель. 2 вересня, барель нафти цієї марки торгувався на рівні $48,66. Нафту марки WTI в той же час коштувала $44,14 за барель.

Нагадаємо, раніше опитані Bloomberg економісти прогнозували, що падіння цін до $22,50/бар. викличе крах російської фінансової системи. Вони також вважають, що за підсумками 2015 року ВВП Росії впаде на 3,7% (у липні очікували меншого зниження — на 3,5%), а в 2016 році економіка зросте на 0,5%.