Україна в серпні збільшила імпорт газу на 72% - качала тільки зі Словаччини

Україна в серпні 2015 року збільшила імпорт природного газу порівняно з попереднім місяцем на 72% - до 1,031 млрд куб. м із 0,6 млрд куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, в серпні Україна імпортувала газ тільки з території Словаччини.

У компанії також відзначили, що добові обсяги імпорту газу зі Словаччини 1 вересня скоротилися порівняно з попереднім днем на 35% - до 23,7 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і за умови гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

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1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому наша країна розраховує до вересня одержати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.