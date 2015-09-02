"Укрнафта" заявляє про виконання перед "Нафтогазом" зобов'язання з виплати дивідендів

«Враховуючи поширення 1 вересня 2015 року низкою ЗМІ та деякими народними депутатами недостовірної інформації про відмову ПАТ «Укрнафта» виплачувати дивіденди державі, Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» повідомляє про виконання в повному обсязі своїх зобов'язань щодо виплати Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» дивідендів за 2014 рік в сумі 632 304 449,92 грн», - йдеться в повідомленні «Укрнафти».

У компанії зазначили, що, враховуючи наявність у «Нафтогазу України» перед «Укрнафтою» зустрічних грошових зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної нафтодобувачу в січні-лютому 2008 року при протиправному заволодінні видобутого газу, виплату дивідендів здійснено на підставі статті 601 Цивільного кодексу України шляхом взаємозаліку.

«Такий спосіб погашення грошових зобов'язань повністю відповідає вимогам чинного законодавства України і є абсолютно правомірним», - наголосили в "Укрнафті".

Раніше в інтерв'ю УНІАН екс-глава «Укрнафти» Пітер Ванхеке зазначав, що основною перешкодою до виплати дивідендів акціонерам є сам «Нафтогаз», який вже майже рік відмовляється виконувати рішення Вищого госпсуду з повернення «Укрнафті» 2 млрд куб. м газу або погашення боргу за нього.

Загалом, згідно з аудитом компанією Deloitte&Touche звітності, «Нафтогаз» у 2005-2013 роках на свій розсуд використовував належні «Укрнафті» 10 млрд кубометрів газу.

При цьому компанія «Укрнафта» за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснила виплату дивідендів на суму 9,093 млрд грн, з яких 4,656 млрд грн припало на частку акцій НАК «Нафтогаз України», тобто надійшли в бюджет країни.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.