Керівником "Центренерго" став колишній голова компанії

Згідно з повідомленням «Центренерго» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Коземко змінив Ігоря Балабанова, який обіймав посаду в. о. гендиректора компанії з грудня 2014 року.

Коземко до вересня 2013 року працював технічним директором «Центренерго», потім, до травня 2014 року, очолював цю компанію, потім повернувся на посаду технічного директора «Центренерго».

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Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України в грудні 2014 року відкрила кримінальне провадження стосовно заступника керівника «Центренерго», який щомісяця крав 5 млн грн. Крім цього, навколо «Центренерго» восени 2014 року вибухнув скандал через закупівлю південноафриканського вугілля.

«Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.