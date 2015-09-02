Яценюк: у сховищах недостатньо газу на зиму, шукаємо гроші для закупівлі

Про це на засіданні уряду 2 вересня повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«За останній місяць обсяги газу в сховищах зросли на 1,5 млрд куб. м і сьогодні становлять 14,5 млрд куб. м. Цього недостатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Нагадаю, що ключовий критерій, за яким ми зможемо комфортно пройти опалювальний сезон, – це 19 млрд куб. м газу має бути на початок опалювального сезону в наших сховищах», - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, уряд шукає додаткові джерела фінансування закупівлі природного газу.

«Уряд шукає додаткові фінансові ресурси для того, щоб збільшити обсяги закупівлі газу», - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому наша країна розраховує у вересні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.