Іран збільшив видобуток нафти до трирічного максимуму

Обсяг добового видобутку нафти в Ірані в серпні зріс на 50 тисяч барелів - до 2,9 мільйона барелів - максимуму з липня 2012 року, коли введення нових санкцій проти республіки призвело до різкого спаду видобутку та скорочення експорту "чорного золота" з Ірану більш ніж на 50%, йдеться в повідомленні Національної іранської нафтової компанії (NIOC).

Іран в даний час експортує більше 1 мільйона барелів нафти в добу. Іранський міністр нафти Біжан Зангане раніше заявив, що республіка планує збільшити поставки з країни ще на мільйон барелів протягом шести місяців після скасування чинних міжнародних санкцій. В даний час увага Ірану зосереджена на тому, щоб повернути свою частку на ринку, незважаючи на зниження світових цін на нафту, пише Прайм.

"Захист частки Ірану в ОПЕК і на світовому ринку є одним з життєво важливих факторів для нас... Не проблема, якщо наш експорт подвоїться, а ціни на нафту знизяться на половину, бо ми звикли до нижчих цін і досить стійкі", - сказав Зангане.

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За наведеними в повідомленні даними, видобуток ОПЕК у серпні зріс на 108 тисяч барелів на день - до 32,316 мільйона барелів. Найбільше зростання припало на ОАЕ, які збільшили видобуток на 150 тисяч барелів на день - до 2,95 мільйона барелів. При цьому діюча квота ОПЕК передбачає видобуток нафти в обсязі 30 мільйонів барелів на день.