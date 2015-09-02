В серпні із зони АТО вивезли 700 тисяч тонн вугілля – проблем з доставкою зараз немає

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") не має проблем з доставкою вугілля із зони проведення антитерористичної операції на сході України і забезпечує нагромадження енергетичного вугілля на електростанціях, повідомив на засіданні уряду міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"За серпень місяць "Укрзалізниця" перевезла близько 5 млн тонн вугілля. З цих 5 млн тон близько 2,6 млн тонн - це енергетичне вугілля, з якого 700 тис. тонн прийшло із зони АТО. За останні десять днів серпня працювали всі переходи в зоні АТО, і нам вдалося разом з Міненерго нагромадити близько 200 тис. тонн на складах енергетичного вугілля", - повідомив міністр.

Він також зазначив, що наразі "Укрзалізниця" не має проблем ні з вагонами, ні з тепловозами для забезпечення транспортування вугілля із зони АТО.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що для покриття дефіциту у вересні-жовтні необхідно прискорити нагромадження запасів вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його поставок з Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО. За словами міністра, Україна до 1 жовтня планує нагромадити 3,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.