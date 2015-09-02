Кабмін затвердив фінплан "Енергоатому" з прибутком 1,2 мільярда гривень

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 2 вересня, затвердив фінансовий план Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2015 рік із показником чистого прибутку в 1,2 мільярда гривень, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Так, затвердили (фінплан – УНІАН), 6 мільярдів вони сплатять до бюджету різними податками, 1,2 мільярда гривень прибуток – чистий прибуток. Після двох років збиткових цього року буде прибуток", - сказав Демчишин.

Він наголосив, що зараз головне завдання уряду вивести держпідприємства в прибуткову площину.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.