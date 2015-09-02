"Укртранснафта" підозрює співробітників МВС в крадіжці нафти

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 21:01 диспетчерською службою філії "магістрального нафтопроводу "Дружба" зафіксовано падіння тиску на ділянці 122 км - 147 км МН "Мозир - Броди" (II черга)", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні компанії наголошується, що про даний випадок було невідкладно повідомлено підрозділ безпеки філії

Також повідомляється, що завдяки вжитим заходам спецпідрозділу охорони служби безпеки нафтоперекачувальної станції "Чижівка" на автодорозі в районі села Велень Коростенського району Житомирської області було затримано автомобіль марки DAF білого кольору, д. н. с. СВ 3047 ВС, з причепом-автоцистерною об'ємом 40 куб. м, д. н. с. ВМ 3601 ХТ.Одна з секцій автоцистерни була частково наповнена нафтою. Разом з автомобілем затримали водія – гр-на Куликівського А. М.

"На відстані близько 300 м від автоцистерни також було виявлено та затримано автомобіль марки "Opel Frontera", в якому знаходилося двоє громадян. Попередньо встановлено, що один з них є співробітником спеціальної міліції за прізвищем Пашинський, другий – слідчим (прізвище встановлюється) Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області. Ще одному автомобілю, ймовірно марки "Нива", вдалося зникнути з місця події", - наголошується в повідомленні.

У ході подальшого обстеження місцевості в районі с. Велень Коростенського району Житомирської області на 126 км МН "Мозир-Броди" (ІІ черга) працівниками безпеки ПАТ "Укртранснафта" виявлено "врізку" в нафтопровід.

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Про дану подію було повідомлено Коростенський МВ УМВС України в Житомирській області та Коростенське відділення УСБУ в Житомирській області. Місце події оглянуто слідчо-оперативною групою Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області та працівниками СБУ після проведених підрозділом безпеки філії "МН "Дружба" вищезазначених затримань і виявлення "врізки" у нафтопровід, через яку здійснювалося розкрадання нафти.

Прес-служба компанії підкреслює, що повідомлення про злочин внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01.09.2015, № 12015060060001131, по частині 1 статті 292 КК України.

Затримані особи і автомобільний транспорт передані правоохоронним органам. Але, за наявною інформацією, на працівників районної міліції здійснюється величезний тиск з боку різних впливових осіб з метою навмисного "розвалу" розслідування даного виробництва та уникнення відповідальності винними особами. Більш того, навіть ставляться вимоги повернути вилучені у злочинців автотранспорт та обладнання, яким здійснювалася "врізка в нафтопровід.

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Зазначається, що компанія "Укртранснафта" рішуче закликаєуповноважені компетентні органи, які займаються розслідуванням зазначеного злочину, вжити всіх необхідних заходів для недопущення будь-яких зволікань або штучного згортання вказаного розслідування, і забезпечити безумовне притягнення винних осіб до відповідальності.

Зі свого боку "Укртранснафта" триматиме вказану справу на постійному контролі і докладатиме максимальних зусиль, в т.ч. – шляхом використання передбачених чинним законодавством інструментів та механізмів громадського і суспільно-політичного контролю, для притягнення винних осіб до відповідальності і недопущення подібних випадків у майбутньому.