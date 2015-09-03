Антимонопольний комітет рекомендує АЗС знизити ціни на бензин

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті АМКУ.

Відомство, виходячи з власних розрахунків вважає, що в різні періоди 2015 року роздрібні ціни учасників ринку на бензин і дизпаливо перевищували рівень можливих цін за умов значної конкуренції на ринку на 15%. Це могло призвести до порушення норм про захист економічної конкуренції, а також ущемлення інтересів споживачів.

Таким чином, АМКУ рекомендує "вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на бензин і дизпаливо на рівні, який би існував за умов значної конкуренції на ринку".

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Учасники ринку мають повідомити антимонопольному органу про результати розгляду рекомендацій у 10-денний строк.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України спільно з Антимонопольним комітетом перевірити цінову ситуацію на паливних ринках, перш за все, ринках бензину і газу, у зв'язку з падінням цін на нафту на світових ринках.