Ціни на нафту відновили зниження після зростання напередодні

Світові ціни на нафту в ході торгів четверга демонструють помірно негативну динаміку на тлі статистики тижневої зміни запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,69% - до 50,30 долара за барель, а на легку нафту марки WTI - на 0,43%, досягаючи значення 46,05 долара за барель, повідомляє Прайм.

У середу стало відомо, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 28 серпня, збільшилися на 4,7 мільйона барелів — до 455,4 мільйона. Аналітики очікували зростання показника на 0,032 мільйона барелів, до 450,832 мільйона. Видобуток за тиждень у країні, за даними міністерства, опустився на 119 тисяч барелів на добу — до 9,218 мільйона барелів.

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Після публікації цієї статистики побоювання глобального надлишку нафти на ринку посилилися. "Зміцнення долара, зростання запасів нафти в США і можливе схвалення іранської ядерної угоди конгресом США заважають ринку відновитися, принаймні зараз", - заявив аналітик Citi Futures Тім Еванс газеті The Wall Street Journal.