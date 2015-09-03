Росії загрожує падіння видобутку нафти більш ніж на третину

У найближчі 20 років видобуток нафти в Росії може скоротитися на 125 млн т на рік - 34,5% - до 237 млн т в рік., повідомляє РБК з посиланням на Генеральну схему розвитку нафтової галузі Росії до 2035 р., підготовлену до засідання президентської комісії в кінці жовтня.

Падіння очікується на родовищах, на які припадає близько 70% усього видобутку в країні, або близько 525 млн т. З такого цільового сценарію виходить Міненерго.

Утримати видобуток на рівні не нижче 523-525 млн т до 2035 р. можливо за рахунок нових родовищ, у тому числі шельфових.

Згідно з прогнозами Генсхеми, для поповнення випадаючих обсягів нафти їх доведеться компенсувати за рахунок нових родовищ і приділити особливу увагу роботі на шельфі і важкодосяжним ресурсам. Якщо план вдасться реалізувати, то видобуток нафти аж до 2035 року можна буде тримати на стабільному рівні 523-527 млн т в рік.

Читайте такожРосія через обвал цін на нафту відмовиться від трирічного бюджету

Зростання видобутку нафти на вироблених родовищах на 1% в рік з 2015 по 2035 рік дасть по 12 млн т нафти в рік додатково, випливає з Генсхеми. На шельфі до 2035 року компанії планують видобувати на 40 млн т на рік більше нафти, ніж у 2014 році: частка шельфу в російському нафтовидобутку збільшиться з 14 млн до 54 млн т в рік. За рахунок нових регіонів очікується отримання ще 28 млн т нафти в рік до рівня 2014 року — до 37 млн т в рік.

Роль важкодоступних ресурсів порівнянна з шельфом: видобуток «важкої» нафти повинен подвоїтися, досягнувши 54 млн т до 2035 року. Ще додаткові 10 млн т повинен забезпечити видобуток високов'язкої нафти через 20 років. І нарешті, видобуток газового конденсату збільшиться на 12 млн т на рік — до 38 млн т на рік, йдеться в проекті Генсхеми. У загальній складності це дасть 127 млн т додаткової нафти в рік.

Читайте такожКудрін спрогнозував рекордне зменшення частки Росії у світовому ВВП

Однак Генсхема базується на прогнозі соціально-економічного розвитку Росії до 2030 року, підготовленому Мінекономрозвитку, згідно з яким до 2030 року ціна на нафту становитиме $93,7 за барель і вже з 2016 року почне плавне зростання. Вона має зрости з нинішніх $50 до $69,6 за барель до 2016-2020 років. Але Міненерго в своїх матеріалах попереджає, що при ціні нафти $50 за барель під загрозою виявляється значна частина нових проектів з видобутку нафти і газу в Арктиці, Східного Сибіру та важкодоступних місцях, які стають нерентабельними. А значить, компенсація випадаючих обсягів видобутку під питанням.