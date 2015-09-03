Транзит російського газу через Україну в серпні збільшився на 48%

Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України в серпні 2015 року збільшився порівняно з серпнем 2014 року на 48%, - до 6,739 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».

Порівняно з липнем 2015 року транзит російського газу в серпні 2015 року скоротився на 2,3%.

Як зазначили в компанії, за 8 місяців цього року через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було транспортовано 42,3 млрд куб. м газу, що на 9% менше аналогічного періоду минулого року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує за підсумками 2015 року падіння обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу на 17,7% порівняно з 2014 роком - до 51 млрд куб. м з 62 млрд куб. м.