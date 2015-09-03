Президент Венесуели поділився з Путіним "непоганими ідеями", як підвищити ціни на нафту

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував Володимиру Путіну обговорити наявні у нього "непогані ідеї" про припинення падіння нафтових котирувань після того, як еталонний сорт Brent минулого тижня опускався нижче $43 за барель.

Зараз бенчмарк торгується близько $50 з коливаннями до п'яти відсотків.

"Зможемо поговорити про те, що ми в змозі зробити, щоб стабілізувати нафтовий ринок і стабілізувати ціни, що дозволило б подолати нам цю затяжну кон'юнктуру, яка характеризується низькими цінами. У нас є непогані ідеї з приводу розвитку цієї теми", - сказав Мадуро на зустрічі з Путіним в Китаї, повідомляє Рейтер.

Путін запропонував поговорити про "наші спільні плани на міжнародній арені".

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Напередодні два джерела, близьких до уряду, сказали Рейтер, що не очікують від зустрічі конкретних рішень, які могли б стабілізувати ціни.

Росія, як і країни ОПЕК, не приймала рішення про скорочення видобутку нафти для припинення падіння котирувань. Москва багато разів заявляла, що не координує з картелем свої дії на ринку вуглеводнів.