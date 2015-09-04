Інтерконектор "Литва-Польща" дозволить транспортувати газ до України через литовський LNG-термінал - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс сказав під час дискусійного клубу "Роль Литви у відносинах Україна-Євросоюз".

Посол вважає, що постачання газу до України за допомогою залучення литовського LNG-терміналу технічно можливе.

"Ми маємо з'єднання через Білорусь, і наразі існують певні проблеми з білоруської сторони. Ми повинні спитати їх про ці проблем. Хоча зараз цього не відбувається, але наші переговори продовжаться, і я сподіваюся, що одного дня ми будемо спроможними зробити це, тому що можливості нашого LNG-терміналу перевищують наші потреби", - заявив Януконіс.

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Разом з тим він зазначив, що "ми все ще не маємо з'єднання з Польщею, коли ми побудуємо інтерконектор, ймовірно це займе два-три роки, ми технічно будемо спроможні зробити це, я маю на увазі постачати газ до України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року президент Литви Даля Грібаускайте під час візиту до Києва заявила, що її країна готова поділитися з Україною досвідом у будівництві LNG-терміналу для того, щоб позбутися залежності в енергоносіях від російського “Газпрому”.