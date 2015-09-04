"Газпром" підписав угоду про будівництво "Північного потоку-2"

"Газпром" у п'ятницю підписав угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка буде займатися будівництвом газопроводу "Північний потік-2", повідомляють РИА Новости з посиланням на топ-менеджера однієї з компаній-підписантів.

Глава "Газпром експорту" Олена Бурмістрова підтвердила факт підписання угоди акціонерів по "Північному потоку-2".

"Підписали угоду акціонерів", - сказав співрозмовник агентства, назвавши серед підписантів документа "Газпром", Shell, OMV, E. On.

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У червні поточного року "Газпром", E. On, Shell та OMV підписали меморандум про наміри, який передбачає спільне будівництво двох ліній газопроводу "Північний потік-2" сумарною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до узбережжя Німеччини.

Запуск Nord Stream 2 є частиною проекту "Газпрому" для відмови від українського транзиту.