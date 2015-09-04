Газова зустріч Україна - Євросоюз - Росія може відбутися наприкінці вересня

Тристороння зустріч Україна - Європейський Союз - Росія по газу може відбутися наприкінці вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерго РФ, про це голова відомства Олександр Новак сказав у Владивостоці.

"Ми планували провести таку зустріч наприкінці вересня", - сказав Новак та уточнив, що зустріч відбудеться в тому випадку, якщо будуть узгоджені всі умови, необхідні для її проведення.

Також він підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з энергосоюзу Марошем Шефчовичем по газу 11 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що тристороння зустріч з питань організації поставок російського газу в Україну та країни Євросоюзу у форматі Україна – ЄС - РФ відбудеться орієнтовно 11 вересня, проте місце проведення зустрічі наразі узгоджується.

"Ймовірно, вже 11 вересня буде (зустріч - УНІАН) у рамках тристоронніх переговорів. Це буде або Брюссель, або Відень. Поки незрозуміло", - сказав Демчишин.

Раніше в Міненерговугілля зазначали, що Україна сподівається у вересні підписати тристоронній протокол з РФ та Єврокомісією про постачання газу в опалювальний сезон 2015-2016 рр.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що організація поставок російського газу до ЄС та України має бути оформлена тристороннім протоколом у форматі Україна – ЄС – Росія, за аналогією з протоколом і доповненням до контракту, підписаного минулого року. Яценюк підкреслював, що тристоронній протокол - це єдиний механізм забезпечення постачань газу як до Європейського Союзу, так і до України.