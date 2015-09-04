Росія готова надати газову знижку Україні, але "за умови"

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Росія 24».

«Ми абсолютно розуміємо ситуацію, що українська сторона просто немає живих грошей для того, щоб розплачуватися в режимі передоплати за покупку газу. З нашої сторони створені всі умови, і на IV квартал російська сторона також готова буде забезпечувати продаж газу з урахуванням наданої знижки за цінами, які конкурентоспроможні і складаються в сусідніх країнах, наприклад, у Польщі», - заявив Новак.

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Він пояснив, що слідом за обвалом нафтових цін ціни на газ також падають, тому вартість газу для України буде знижувати слідом за нафтою, розмір знижки Новак не повідомив.

«В ініціативному порядку ми не будемо розглядати, оскільки у нас є контракт, і цей контракт передбачає формування ціни за формулою», - заявив Новак.

Міністр енергетики заявив, що Росія пропонувала Україні газ за ціною дешевше на $20-30, ніж європейські партнери.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю у країнах ЄС.