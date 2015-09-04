Влада Росії готується до цін на нафту нижче 40 доларів

Але, за його словами, ймовірність зростання до 60 доларів за барель все ж вища, а в середньостроковій перспективі ціни повернуться до рівня 60-70 доларів.

"Я думаю, що ймовірність такого зниження (нижче 40 доларів — ред.) менша, ніж ймовірність підвищення. Вона є, звичайно, але вона менше, ніж ймовірність підвищення до 60 доларів за барель", — сказав Дворкович РИА Новости.

"Тим не менш, так, я думаю, що на якийсь період, думаю, що все-таки короткостроковий, ціни можуть бути нижчими за 40 доларів за барель. Це невигідно майже нікому, тому довго така ситуація триматися не може", — сказав він.

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"І більш ймовірно, що ціни в будь-якому випадку, навіть якщо зараз опустяться, потім повернуться до рівнів 60-70 доларів за барель. На 2016 поки ми закладаємо 50 (доларів), виходячи з поточної ситуації, але повторюю, ми можемо помилятися як в ту, так і в іншу сторону, але 50 — виходячи з того, що зараз відбувається — цілком розумно", — додав він.