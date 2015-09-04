Доходи Росії від продажу нафти скоротилися майже в 2 рази

Про це свідчать дані Федеральної митної служби, опубліковані 4 вересня, повідомляє Slon.ru.

У січні–липні доходи Росії від нафтового експорту в країни далекого зарубіжжя скоротилися в 1,7 разу в порівнянні з тим же періодом минулого року і становили $52,63 млрд. При цьому обсяг поставок нафти в далеке зарубіжжя збільшився на 8,7% до січня–липня 2014 року.

Експорт російської нафти в країни СНД впав на 5,37% до 13,22 млн тонн, а в грошовому вираженні – впав на 35% до $3,6 млрд.

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Основним фактором, який вплинув на зменшення доходів РФ від нафтового експорту, стало падіння цін на вуглеводні. Зокрема, у січні-липні середня вартість бареля російської Urals становила $56,76 – в 1,88 разу менше, ніж у тому ж періоді 2014 року ($106,99 за барель).

4 вересня міністр енергетики РФ Олександр Новак в рамках Східного економічного форуму заявив, що найближчим часом ціни на нафту навряд чи піднімуться до рівня минулих років у $100 за барель. Голова Міненерго зазначив, що, на його думку, «справедливі ціни – $50-60 за барель, в перспективі – $70».

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У свою чергу, помічник президента РФ Андрій Бєлоусов на форумі повідомив, що в бюджеті країни на 2016 рік буде закладена ціна на нафту $50 за барель. Одночасно він допустив провали вартості вуглеводнів до $40 за барель і навіть нижче, але висловив надію на те, що вони будуть короткочасними.

У 2014 році середньорічна ціна Urals становила $97,6 за барель – на 9,53% менше у порівнянні з попереднім роком.