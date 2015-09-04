СБУ звинувачує постачальника вугілля для "Центренерго" у фінансуванні "ДНР"

19:34, 04 вересня 2015
Енергетика
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Згідно з інформацією з судового рішення, за фінансування ДНР "Сприяння" отримало від терористів дозвіл на видобуток вугілля на непідконтрольних владі територіях.

/ УЗ

Служба безпеки України звинувачує власника приватного підприємства "Сприяння" (Костянтинівка, Донецька обл.), яке є постачальником вугілля із зони АТО на теплоелектростанції державної енергогенеруючої компанії "Центренерго", у фінансуванні терористичної організації ДНР.

Про це йдеться в рішенні Жовтневого районного суду Маріуполя від 11 серпня, опублікованому на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Фінансування терористичної організації здійснюється "особою 2" з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що фактично належать "особі 2", але для прикриття незаконної діяльності оформлених на підставних осіб, зокрема ПП "Сприяння", засновником якого є мати "особи 2", - йдеться у судових документах.

Згідно з інформацією судового рішення, за фінансування ДНР "Сприяння" одержало від терористів дозвіл на видобуток вугілля на непідконтрольних владі територіях.

«Метою фінансування «особою 2» терористичної організації ДНР є надання їй від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права з видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин», - говориться в рішенні суду.

Разом з тим повідомляється, що одержані від господарської діяльності кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на банківських рахунках, на доручення «особи 2» перераховуються на рахунки інших господарюючих суб'єктів. Зокрема, ТОВ «Торгові системи» (Ростов-на-Дону, Росія).

«Надалі переведені з безготівкової форми у готівку кошти через неконтрольовані Україною пункти кордону з Російською Федерацією перевозяться на територію «Донецької народної республіки», де передаються безпосередньо в «Республіканський банк ДНР» під виглядом «податків» і «благодійної допомоги», - наголошується в матеріалах справи.

Також повідомляється, що «особа 2» передає кошти ДНР для їх подальшого розподілу між бойовими підрозділами ДНР, використання на закупівлю військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного обладнання, а також інших матеріальних цінностей для вчинення з їх допомогою терористичних актів проти органів влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

«З числа валових надходжень в «бюджет» терористичної організації «Донецька народна республіка» частка фінансування «особи 2» становить не менш як 20%», - наголошується в рішенні суду.

При цьому суд заарештував 37 вагонів з вугіллям марки А - антрацит, видобутий в інтересах власника підприємства "Сприяння" для подальшої реалізації в Україні.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, власником "Сприяння" є Тетяна Автономова. За інформацією ЗМІ, її син Дмитро Автономов значиться керівником підприємств "Донбасвугілля" і "Східвуглемет".

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Центренерго», яка відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля через військові дії на Донбасі, в серпні імпортувала перші 30 тис. тонн вугілля з Росії для потреб Зміївської та Трипільської теплових електростанцій. 

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи.

На початку вересня виконуючим обов'язки генерального директора «Центренерго» був призначений головний інспектор з експлуатації мереж держкомпанії «Укренерго» Олег Коземко. Він змінив Ігоря Балабанова, який обіймав посаду в. о. гендиректора компанії з грудня 2014 року.

Коземко до вересня 2013 року працював технічним директором «Центренерго», потім, до травня 2014 року, очолював цю компанію, потім повернувся на посаду технічного директора «Центренерго».

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