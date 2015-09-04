Британський банк слідом за французьким знизив прогнозні ціни на нафту

Тепер вони очікують, що еталонний сорт в середньому буде коштувати $53 за барель, а не $63, як передбачалося раніше, повідомляє РБК.

Аналітики Barclays пояснили своє рішення зростанням запасів, активністю американських видобувачів і стурбованістю щодо економічного зростання Китаю.

Економісти також тепер очікують помірнішого зростання цін у 2016 році. На їхню думку, в середньому наступного року Brent буде коштувати $63 за барель (попередній прогноз — $68).

"Несподівана стійкість виробників важкодобувної нафти, стурбованість щодо Китаю і зміцнення долара США змушують нас вважати, що для відновлення цін буде потрібно більше часу", — зазначила команда аналітиків на чолі з Майклом Коєном.

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Напередодні прогноз на нафту знизив французький банк BNP Paribas. Якщо у травні експерти банку очікували, що барель Brent в IV кварталі 2015 року буде в середньому коштувати $69, то тепер прогноз знижений до $55. Аналогічний прогноз нафти марки WTI — $51 за барель, що на $10 нижче за попередній прогноз.