"Газпром" вперше продасть газ до ЄС на аукціоні

Сьогодні "Газпром експорт" проведе перший аукціон з продажу природного газу з поставкою в опалювальний період 2015-2016 рр., повідомляє Прайм.

Паливо буде поставлятися на обумовлені пункти здачі в Західній Європі. Обсяг природного газу, що виставляється на аукціон становитиме 3,24 млрд кубів.

Торги планується провести 7,8,9 і 10 вересня. "Газпром експорт", дочірнє підприємство "Газпрому", вперше проводить подібний аукціон для споживачів за кордоном. Раніше експорт російського газу здійснювався за двостороннім довгостроковими контрактами з використанням цінової формули, прив'язаної до котирувань нафти.

У четвер "Газпром експорт" кваліфікував 39 компаній для участі в аукціонах.

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Голова "Газпрому" Олексій Міллер в кінці червня повідомляв, що газовий аукціон є додатковим механізмом роботи "Газпрому" на європейському газовому ринку і не стане альтернативою поставкам газу за довгостроковими контрактами.