Ціни на нафту знижуються - Brent знову торгується нижче $50

Світові ціни на нафту знижуються, незважаючи на статистику Baker Hughes щодо кількісті бурових вишок у США.

Про це свідчать дані торгів, передає «Газета.Ru»

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent опустилася на 0,71%, до $49,26 за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,83% і становила $45,67 за барель.

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Baker Hughes раніше повідомила про те, що кількість бурових установок в США знизилася на 13 одиниць — 1,5%. На даний момент всього в країні працює 864 вишок. У річному виразі кількість установок знизилася на 1061 одиниць, або на 53%.