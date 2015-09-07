Росія про членство в ОПЕК: нам пропонували, але ми відмовилися

Про це під час конференції FT заявив голова "Роснефти" Ігор Сєчін, повідомляє ТАСС.

"Переговори, що проводяться між РФ і ОПЕК, досить позитивні, призводять до обміну думками. ОПЕК пропонував РФ стати членом організації", - сказав Сєчін.

Він також зазначив, що в країнах ОПЕК видобуток нафти є справою державних компаній, "а російська нафтова промисловість є приватною, що нехарактерно для країн ОПЕК". Також, за його словами, у зв'язку з кліматичними особливостями РФ не може швидко регулювати видобуток нафти.

"Уряд РФ, розуміючи відмінності в умовах видобутку і власності, погоджується на статус спостерігачів в ОПЕК, але входити в якості країни-члена Росія, звичайно, не може в силу тих обставин, про які ми говоримо", - сказав Сєчін.

Глава "Роснефти" вважає, що "останнім часом функції ОПЕК як регулятора ринку втрачені". "Сенсу якогось входити в цю організацію для Росії немає", - підкреслив він.

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Як відомо, консультації між ОПЕК і країнами, що не входять в цю організацію, активно тривають останні місяці на тлі сильного падіння цін на нафту.

Венесуела вживає заходів для скликання спеціальної зустрічі членів Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) з участю Росії для вироблення відповідних заходів у зв'язку з черговим падінням цін на нафту на світовому ринку.