Росія про членство в ОПЕК: нам пропонували, але ми відмовилися
ОПЕК пропонувала Росії стати членом організації, але РФ залишається спостерігачем.
Про це під час конференції FT заявив голова "Роснефти" Ігор Сєчін, повідомляє ТАСС.
"Переговори, що проводяться між РФ і ОПЕК, досить позитивні, призводять до обміну думками. ОПЕК пропонував РФ стати членом організації", - сказав Сєчін.
Він також зазначив, що в країнах ОПЕК видобуток нафти є справою державних компаній, "а російська нафтова промисловість є приватною, що нехарактерно для країн ОПЕК". Також, за його словами, у зв'язку з кліматичними особливостями РФ не може швидко регулювати видобуток нафти.
"Уряд РФ, розуміючи відмінності в умовах видобутку і власності, погоджується на статус спостерігачів в ОПЕК, але входити в якості країни-члена Росія, звичайно, не може в силу тих обставин, про які ми говоримо", - сказав Сєчін.
Глава "Роснефти" вважає, що "останнім часом функції ОПЕК як регулятора ринку втрачені". "Сенсу якогось входити в цю організацію для Росії немає", - підкреслив він.
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Як відомо, консультації між ОПЕК і країнами, що не входять в цю організацію, активно тривають останні місяці на тлі сильного падіння цін на нафту.
Венесуела вживає заходів для скликання спеціальної зустрічі членів Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) з участю Росії для вироблення відповідних заходів у зв'язку з черговим падінням цін на нафту на світовому ринку.