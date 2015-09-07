Україна продовжує закачувати газ у сховища

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, обсяги закачування газу до ПСГ 5 вересня становили 41,4 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і для гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд куб. м

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1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, який необхідний для нормального проходження наступного опалювального сезону.