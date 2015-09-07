Україна знову відновила імпорт електроенергії з Росії

Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Величина імпорту електроенергії на максимум навантаження (о 21:00, 6 вересня) становила 800 МВт, на мінімум навантаження (3:00) - 380 МВт», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, графіки обмеження та аварійних відключень споживачів оператором ОЕС України («Укренерго») не застосовувалися.

Також повідомляється, що станом на 21:00 6 вересня було допущено перевищення заданого граничного споживання електричної потужності по областях України на 61 МВт, або на 0,4%. Дві області - Донецька та Херсонська - допустили перевищення граничного споживання електричної потужності більш ніж на 10%.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з аномально спекотної погоди з перших днів серпня відновила імпорт електроенергії з Росії після двомісячної перерви. Із 24 серпня імпорт було припинено.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії для України вигідно, оскільки вартість власної теплової генерації вища за російську.

26 серпня перший заступник директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив, що компанія підготувала план відключення електроенергії в регіонах у майбутній осінньо-зимовий період, назвавши його більш легким порівняно з практикою аварійних або віялових відключень, яка застосовувалася минулої зими.

При цьому Демчишин 28 серпня пообіцяв, що взимку не буде віялових відключень електроенергії, які практикувалися минулого року через гострий дефіцит енергетичного вугілля.