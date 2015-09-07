Fitch: видобуток нафти в Росії впаде через санкції

Зниження видобутку нафти на ключових російських родовищах Західного Сибіру, швидше за все, продовжиться найближчим часом, йдеться в доповіді Fitch Ratings "Російські нафтогазові компанії в умовах санкцій", пише DN.UA.

Аналітики агентства відзначають, що відновлення цін на нафту допомогло б сповільнити падіння видобутку на цих ділянках, де видобувається основна частка російської нафти.

"Проте в довгостроковій перспективі вони також зіткнуться із загрозою з боку західних санкцій, які зменшили доступ нафтовидобувних компаній до довгострокового фінансування та сучасних технологій, потрібних для видобутку нафти", - вважають у Fitch Ratings.

У доповіді йдеться, що в першій половині 2015 року видобуток нафти в Західному у ВАТ ЛУКОЙЛ, другій за величиною російській нафтовидобувній компанії, скоротився на 4,3% до аналогічного періоду попереднього року, що майже в три рази перевищує середнє зниження в 1,5% в рік згідно з даними компанії за 2011-2014 рр. ВАТ НК Роснефть, нафтовидобувна компанія номер один в Росії, показала зниження видобутку в Західному Сибіру на 3,2% до аналогічного періоду попереднього року.

"Якщо санкції збережуться, вони будуть надавати більш виражений вплив на видобуток в середньостроковій перспективі. Як наслідок, ми очікуємо, що видобуток у "ЛУКОЙЛа" і "Роснефти" в Західному Сибіру продовжить знижуватися на 3%-4% в рік", - йдеться в доповіді.

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Проект Генеральної схеми розвитку нафтової галузі Росії до 2035 року свідчить, що видобуток нафти на діючих родовищах може скоротитися на 125 млн т (34,5%), до 237 млн т в рік. Сьогодні на дані родовища припадає близько 70% усього видобутку "чорного золота" в РФ (близько 525 млн т).