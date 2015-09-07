Російська електроенергія подорожчала для України на 5,6%

Про це йдеться в постанові Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) №2274 від 3 вересня 2015 року.

Згідно з документом, НКРЕКП встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора гуртового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії у вересні від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт з Росії, у розмірі 950,1 грн за 1 МВт/год, що на 5,6% вище ціни в серпні (900 грн за 1 МВт/год).

Як повідомляв УНІАН, Україна з 6 вересня відновила закупівлю електроенергії у Росії.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії для України вигідно, оскільки вартість власної теплової генерації вища за російську.

26 серпня перший заступник директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив, що компанія підготувала план відключення електроенергії в регіонах в майбутній осінньо-зимовий період, назвавши його легшим у порівнянні з практикою аварійних або віялових відключень, яка застосовувалася минулої зими.

При цьому Демчишин 28 серпня пообіцяв, що взимку не буде віялових відключень електроенергії, які практикувалися минулого року через гострий дефіцит енергетичного вугілля.