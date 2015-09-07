Аналітики прогнозують падіння цін на нафту цього тижня

За оцінкою Phillip Futures вартість нафти протягом поточного тижня буде знижуватися, повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

"Дані по ВВП єврозони за другий квартал, ймовірно, стануть основним показником, який впливатиме на ціни, але він навряд чи спричинить потрясіння на ринках, вважають в Phillip Futures", - говориться в повідомленні.

Рhillip Futures вважає, що слід підходити з обережністю до очікування дій з боку ОПЕК, з метою врівноважити пропозицію напередодні виходу на ринок іранської нафти.

"Потенційні кроки картелю, спрямовані на обмеження видобутку, можуть вплинути на ціни, але ці кроки будуть реалізовані, лише якщо картель зможе домовитися з іншими нафтовидобувними країнами, а саме з Росією", - резюмує видання.

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Станом на 13:40 ціна на Brent на лондонській біржі ICE склала 48,94 долара/барель, що на 1,35% нижче ціни закриття.