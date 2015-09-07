ЄБРР може виділити Україні $300 мільйонів на закупівлю газу - Яресько

Європейський банк реконструкції і розвитку має намір 30 вересня розглянути питання виділення Україні кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів на закупівлю природного газудля проходження опалювального сезону, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Ми постійно ведемо переговори з партнерами - з ЄБРР, Світовим банком. У ЄБРР питання кредитування України - УНІАН) буде обговорюватися вже 30 вересня. У Світовому банку дещо пізніше. Мова піде про кредитування закупівлі газу", - сказала міністр.

Читайте такожУкраїна отримає $500 мільйонів від Світового банку до 9 вересня – Яценюк

Як повідомляв УНІАН, у серпні НАК "Нафтогаз України" заявив про плани залучити кредит на 300 мільйонів доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку для фінансування закупівлі природного газу з ЄС. Також 10 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив, що Світовий банк може виділити ще 500 мільйонів доларів на закупівлю Україною природного газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр., а також гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС.