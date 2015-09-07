Росія знизила ціну на газ для Вірменії до 165 доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Міненерго РФ за підсумками зустрічі міністра енергетики Росії Олександра Новака з міністром енергетики та природних ресурсів Вірменії Єрвандом Захаряном.

Новак зазначив, що традиційне співробітництво між двома країнами в енергетичній сфері отримало новий імпульс у зв'язку з приєднанням Вірменії до Договору про Євразійський економічний союз.

"В даний час Росія є основним постачальником до Вірменії нафтопродуктів. У поточному році безмитно поставлено близько 70 тисяч тонн нафтопродуктів. Безмитні поставки природного газу до Вірменії перевищили 1 мільярд кубометрів", - сказав він.

У ході двосторонньої зустрічі сторони підписали Протокол про внесення змін в Угоду між урядами Російської Федерації і Республіки Вірменія про порядок формування цін при постачанні природного газу від 2 грудня 2013 року.

В російському Міненерго підкреслили, що документ юридично встановлює зниження базової ціни на поставлений до Вірменії російський газ з 189 до 165 доларів за 1 тисячу кубометрів і визначає базові умови для забезпечення нормального функціонування ЗАТ "Газпром Вірменія".

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що контрактна ціна російського газу для України в четвертому кварталі поточного року знизиться до 252 доларів за тисячу кубометрів з 287,18 доларів в третьому кварталі, при цьому розмір можливої знижки від уряду РФ ще не визначений.

Пізніше глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що РФ готова надати Україні знижку на газ у IV кварталі і обіцяє ціни "не набагато" нижче, ніж в третьому кварталі.