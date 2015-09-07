Росія закладає в бюджет нафту по $50

Мінфін РФ закладає в проект бюджету на 2016 рік прогноз ціни на нафту до 50 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра фінансів РФ Антона Сілуанова.

"На 2016 рік закладається ціна на нафту 50 доларів за барель", - сказав він.

Зазначається, що Мінекономрозвитку РФ раніше подав уточнений макроекономічний прогноз на 2016-2018 роки, де очікує середньорічну ціну нафти наступного року на рівні 55 доларів за барель, але голова міністерства Олексій Улюкаєв заявив журналістам, що цей прогноз може бути знижений, але не нижче 50 доларів за барель.

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Станом на 13:45 понеділка вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 1,29% - до 48,97 долара/барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на WTI опускалася на 1,35% - до 45,43 долара/барель.