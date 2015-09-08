Бойовики "ДНР" заявили, що заблокували постачання вугілля до України

Про це заявив у вівторок міністр транспорту "ДНР" Семен Кузьменко, передає РІА Новости.

Крім того, самопроголошена республіка висунула Україні вимоги щодо постачання вугілля.

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Кузьменко наголосив, що "ДНР" буде поставляти вугілля в разі "зняття блокади на паливо і запчастини для вагонів і локомотивів, і якщо стріляти не будуть".

Також міністр транспорту "ДНР" вважає, що в України зараз критична ситуація і їй потрібен 1 мільйон 200 тисяч тонн у місяць палива із захоплених територій.

Раніше УНІАН повідомляв, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі знову фіксує вивезення в Росію вугілля з території Донбасу, підконтрольної бойовикам.