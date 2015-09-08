Ціни на нафту впали після заяви голови "Роснефти" про ОПЕК

Раніше аналогічну заяву про неможливість обмежувати видобуток зробив віце-прем'єр Аркадій Дворкович, повідомляє «Дождь».

«Коментарі з Росії щодо ситуації на ринку вплинули на ціни на нафту», — пояснив аналітик SEB AB Б'ярні Шельдруп. На його думку, позитивний вплив на котирування можуть мати дані щодо кількості бурових установок у США.

Також в якості подій, які впливають на світові ціни, у Bloomberg називають чергове зниження китайського фондового ринку (в понеділок індекс Shanghai Composite знизився на 2,6%, звівши до нуля зміцнення минулого тижня).

Ціни на нафту мають прямий вплив на курс російського рубля. Після зниження ціни на Brent до $47,63 за барель російська валюта впала до долара до 69 рублів.

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ОПЕК — Організація країн-експортерів нафти — включає в себе 11 держав на Близькому Сході і в Африці, а також Венесуелу. Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти. Росія з 1998 року має в організації статус спостерігача.

Напередодні Сєчін заявив, що влада відкинула пропозицію стати повноцінним членом організації через глибинні відмінності нафтового ринку.