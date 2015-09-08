"Газпром" через високу ціну не зміг продати Європі газ на аукціоні

Торги стартували в офісі «Газпром експорту» у Санкт-Петербурзі, їх відкривали голова компанії Олена Бурмістрова та заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, пише РБК.

За чотири дні — з 7 по 10 вересня — «Газпром експорт» планує продати 127 лотів загальним обсягом 3,2 млрд куб. м газу з поставкою трубопроводом «Північний потік» через чотири пункти в Північно-Західній Європі: Greifswald NEL, Greifswald OPAL, Gaspool VP і Olbernhau II. Газ планують поставити в зимовий період протягом півроку. За словами Олени Бурмістрової, на перший електронний аукціон надійшло 43 заявки, відбір пройшли 39 компаній. Переможцем аукціону призначається учасник, який запропонував найбільшу ціну, а за наявності рівних заявок покупцем стає перший, хто запропонував цю ціну.

За словами джерел, перша торгова сесія аукціону завершилася без єдиної угоди через дуже високі ціни лотів, які не залучили покупців. У прес-службі «Газпром експорту» результати першого торгового дня не коментують.

«Процес може бути описаний тільки після результату, ніхто не збирається розкривати ноу-хау, як проходить аукціон», — сказав РБК заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. За його словами, у списку учасників аукціону є такі компанії, як E. ON, Engie, Eni, Total, RWE, BP, НОВАТЕК (через дочірню структуру NOVATEK Gas & Power), Goldman Sachs, а також трейдери Gunvor, Glencore і Vitol.

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Мінімальну ціну, за якою газ виставлений на торги, він коментувати не став, але зазначив, що вона вища за ціни довгострокових контрактів на постачання газу в Європу. «Газпром» просив з покупців у другому кварталі в середньому $251 за 1 тис. куб. м. В понеділок форвардні контракти на європейських торгових майданчиках на зиму 2015-2016 років укладаються за ціною на рівні $230 за 1 тис. куб. м.

Топ-менеджер «Газпрому» дав зрозуміти, що завдання торгів — протестувати механізм спотових аукціонів, а не реалізувати газ на будь-яких умовах. «Я впевнений, що результати аукціону будуть вище середньозваженої вартості нашого портфеля», — заявив Медведєв перед початком торгів.

Джерело в компанії RWE повідомило, що вони не купили газ на торговій сесії, оскільки їх не влаштувала ціна. Можливість знижувати ціну, за словами співрозмовника, не передбачена правилами торгів. Такі заявки відхиляються.