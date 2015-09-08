"Газпром" через високу ціну не зміг продати Європі газ на аукціоні

09:31, 08 вересня 2015
Енергетика
1912

«Газпром» провів перший аукціон з продажу газу для Європи. Торги стартували 7 вересня і триватимуть до 10 вересня. Поки покупці не активні — їх не влаштовує висока ціна торгів

REUTERS

Торги стартували в офісі «Газпром експорту» у Санкт-Петербурзі, їх відкривали голова компанії Олена Бурмістрова та заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв, пише РБК.

За чотири дні — з 7 по 10 вересня — «Газпром експорт» планує продати 127 лотів загальним обсягом 3,2 млрд куб. м газу з поставкою трубопроводом «Північний потік» через чотири пункти в Північно-Західній Європі: Greifswald NEL, Greifswald OPAL, Gaspool VP і Olbernhau II. Газ планують поставити в зимовий період протягом півроку. За словами Олени Бурмістрової, на перший електронний аукціон надійшло 43 заявки, відбір пройшли 39 компаній. Переможцем аукціону призначається учасник, який запропонував найбільшу ціну, а за наявності рівних заявок покупцем стає перший, хто запропонував цю ціну.

За словами джерел, перша торгова сесія аукціону завершилася без єдиної угоди через дуже високі ціни лотів, які не залучили покупців. У прес-службі «Газпром експорту» результати першого торгового дня не коментують.

«Процес може бути описаний тільки після результату, ніхто не збирається розкривати ноу-хау, як проходить аукціон», — сказав РБК заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв. За його словами, у списку учасників аукціону є такі компанії, як E. ON, Engie, Eni, Total, RWE, BP, НОВАТЕК (через дочірню структуру NOVATEK Gas & Power), Goldman Sachs, а також трейдери Gunvor, Glencore і Vitol.

Читайте також"Нафтогаз" збільшить позовні вимоги до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

Мінімальну ціну, за якою газ виставлений на торги, він коментувати не став, але зазначив, що вона вища за ціни довгострокових контрактів на постачання газу в Європу. «Газпром» просив з покупців у другому кварталі в середньому $251 за 1 тис. куб. м. В понеділок форвардні контракти на європейських торгових майданчиках на зиму 2015-2016 років укладаються за ціною на рівні $230 за 1 тис. куб. м.

Топ-менеджер «Газпрому» дав зрозуміти, що завдання торгів — протестувати механізм спотових аукціонів, а не реалізувати газ на будь-яких умовах. «Я впевнений, що результати аукціону будуть вище середньозваженої вартості нашого портфеля», — заявив Медведєв перед початком торгів.

Джерело в компанії RWE повідомило, що вони не купили газ на торговій сесії, оскільки їх не влаштувала ціна. Можливість знижувати ціну, за словами співрозмовника, не передбачена правилами торгів. Такі заявки відхиляються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter